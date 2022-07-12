Пропавший во время обрушения на шахте горняк найден живым через неделю

В Кузбассе обнаружили живым горняка, которого в течение недели считали пропавшим без вести. Об этом сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области.

«Поисково-спасательная операция завершена, шахтер найден живым, находится в медучреждении», – сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. По словам собеседника агентства, жизни пострадавшего ничего не угрожает, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Мужчина находится в сознании, у него диагностирован перелом.

Напомним, днем 5 июля землетрясение привело к обрушению породы в шахте «Распадская-Коксовая». На момент происшествия в забое находились 190 человек, 188 успели эвакуироваться. Тело одного погибшего подняли на поверхность. Кроме того, во время поисковой операции на шахте погиб горноспасатель.

Кемерово, Зоя Осколкова

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