ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту, задержаны 8 человек

ФСБ России заявила, что по делу о теракте на Крымском мосту задержаны 8 человек – пять россиян и трое граждан Украины и Армении. Спецслужба назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По данным ФСБ, задержанные участвовали в подготовке преступления.

В российской спецслужбе заявили, что совместно с СК РФ установлено, что «организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура». Всего в подготовке взрыва на Крымском мосту, как установило следствие, принимали участие не менее 12 человек.

Спецслужба уточнила, что взрывное устройство для теракта было спрятано в рулоны с пленкой. Взрывчатку, примененную на Крымском мосту, отправили из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

«Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский город Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе)", – говорится в сообщении ФСБ.

По информации спецслужбы, к переправки взрывчатки из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем в Армению были привлечены трое граждан Украины – Цюркало Михаил Владимирович, 1975 года рождения, Ковач Денис Олегович, 1979 года рождения, Соломко Роман Иванович, 1971 года рождения, а также «граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 года рождения».

С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале «Трансальянс» груз растаможили по правилам ЕврАзЭС, там же была произведена подмена документов, после чего отправителем уже являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Республика Армения, Алаверди), а получателем – ООО «Лидер» (Москва).

В дальнейшем, как отметили в ФСБ, на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира Краснодарского края.

7 октября при содействии Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича 1987 года рождении и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены. «Отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (г. Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым», – говорится в сообщении.

В тот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Махира Юсубова 1971 года рождения, который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв.

Как заявили в ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник украинской военной разведки, представлявшийся «Иваном Ивановичем». Он использовал для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича 1988 года рождения, считают в ведомстве.

В российской спецслужбе подчеркнули, что расследование теракта продолжается, а «все его организаторы и соучастники, в том числе иностранные граждане, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством».

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате взрыва произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.

10 октября президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины. Председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что по факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело о терроризме.

Москва, Наталья Петрова

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