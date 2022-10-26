В России возбудили первое уголовное дело за побег мобилизованного из части

В России возбуждено первое уголовное дело о самовольном оставлении части призванным по мобилизации. Об этом сообщил юрист, глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Под уголовное преследование попал житель Якутии, самовольно оставивший войсковую часть в Бурятии, куда он был доставлен из военкомата. Мужчина стал фигурантом дела, возбужденного по части 3.1 статьи 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы, совершенные в период мобилизации или военного положения). Часть 3.1 статьи 337 УК РФ была введена в Уголовный кодекс 24 сентября 2022 года и предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

По словам Чикова, обвиняемый сказал командиру, что не поедет на Украину и «не будет стрелять». После этого, утверждал мобилизованный, ему угрожали расправой и уголовной ответственностью. В итоге призывник сбежал из части через дыру в заборе. Командование пыталось найти беглеца собственными силами, но безуспешно, говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела. Расследование ведет военный комендант комендатуры в Улан-Удэ.

Напомним, в начале октября стало известно о возбуждении первого уголовного дела за уклонение от мобилизации. Житель Пензы отказался подписать повестку в военкомат и был задержан при силовой поддержке ОМОНа. Ему вменили статью 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований». Позже прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела.

Москва, Наталья Петрова

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