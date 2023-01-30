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Понедельник, 30 января 2023, 14:35 мск

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Во Владимире мобилизованный мужчина сбежал из части и 12 дней жил в баре

Во Владимирской области военнослужащий сбежал из части и 12 дней скрывался в баре. Дезертира приговорили к двум годам в колонии-поселения.

18 октября мобилизованный перелез через забор войсковой части и отправился в кафе поблизости, где употреблял спиртные напитки. Затем он переместился в круглосуточный бар в городе Коврове, где провел в общей сложности 12 дней.

По словам одной из сотрудниц, мобилизованный спал за столиком в зале бара, ел и пил, также к нему приходили другие мужчины в военной форме. 30 октября в заведение нагрянула полиция по вызову о пьяном дебоше.

В результате в комендатуру доставили трех человек, включая сбежавшего мобилизованного. Он свою вину признал и были приговорен к двум годам в колонии-поселении.

Владимир, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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