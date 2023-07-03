По всей Якутии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Якутии из-за лесных пожаров. В регионе охвачено огнем более 61 тысячи га леса. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев. «Аномальная жаркая погода и грозовая активность стали причиной увеличения лесных пожаров в Якутии. В связи с этим на всей территории региона объявлен режим ЧС», – говорится в сообщении.

Температура воздуха поднимается выше 30 градусов. «Сухие грозы привели к тому, что в последние дни растет количество пожаров на 20-30, хотя каждый день тушится 10-20. Сейчас надо принимать усиленные меры для того, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации», – отметил Николаев.

По последним данным, в регионе зафиксировано 110 лесных пожаров на площади 61,16 тыс. га и два ландшафтных пожара на площади 3,2 тыс. га. Ситуация осложняется тем, что большинство возгораний произошло на труднодоступных и удаленных территориях.

Якутск, Зоя Осколкова

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