Взрыв на подмосковном химзаводе унес жизни двух рабочих

При взрыве на химическом предприятии «Скоропусковский синтез» в подмосковном Сергиевом Посаде погибли двое рабочих.
«При монтаже алюминиевой емкости объемом шесть кубометров, находящейся под давлением, произошла ее разгерметизация», – сообщили в региональном главке МЧС РФ. Там отметили, что происшествие не привело к пожару и разрушениям, передает ТАСС.
«Скоропусковский синтез» выпускает химические реагенты для нефтедобычи.
Ранее телеграм-канал «112» сообщил, что при проведении ремонтных работ на химзаводе взорвался газовый баллон.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube