Взрыв на подмосковном химзаводе унес жизни двух рабочих

При взрыве на химическом предприятии «Скоропусковский синтез» в подмосковном Сергиевом Посаде погибли двое рабочих.

«При монтаже алюминиевой емкости объемом шесть кубометров, находящейся под давлением, произошла ее разгерметизация», – сообщили в региональном главке МЧС РФ. Там отметили, что происшествие не привело к пожару и разрушениям, передает ТАСС.

«Скоропусковский синтез» выпускает химические реагенты для нефтедобычи.

Ранее телеграм-канал «112» сообщил, что при проведении ремонтных работ на химзаводе взорвался газовый баллон.

Москва, Наталья Петрова

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