ВСУ нанесли ракетный удар по поселку в Белгородской области: один местный житель погиб, двое ранены

Вооруженные силы Украины из реактивных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа, в результате чего один местный житель погиб и ещё двое – получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб – у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Ещё двое жителей пострадали: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Бригадами скорой они доставлены в центральную районную больницу, вся необходимая помощь оказывается. Врачи оценивают их состояние как тяжелое». – уточнил губернатор.

По его словам, всего ракетными боеприпасами повреждено порядка 20 домовладений. «Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории», – добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что сегодня утром была пресечена новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории РФ. Как сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, два украинских БпЛА были перехвачены над территорией Белгородской области.

Стоит отметить, что регион регулярно становится целью атак ВСУ. Накануне вечером сообщалось, что беспилотники были сбиты в Корочанском районе и Яковлевском городском округе. Утром 1 сентября БпЛА был уничтожен в Белгородском районе.

Белгород, Светлана Антонова

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