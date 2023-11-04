Из Газы отпустили иностранцев, дагестанцы пошли на штурм аэропорта, Арестович* замахнулся на президентское кресло – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Первая неделя ноября ознаменовалась несколькими неожиданными заявлениями и важными событиями, которые имели продолжение. Действия Израиля подвели чиновника ООН к отставке, а парламентариев в США к выделению из бюджета 14 млрд долларов. Руководство сектора Газа разрешило почти семи тысячам иностранцев покинуть анклав, а жители Дагестана пытались не выпустить с территории аэропорта пассажиров одного самолета.

Разговор недели – премьер Италии Джорджи Мелони призналась пранкерам, что конфликт на Украине решат только переговоры

Разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом стал «провалом планетарного масштаба». Для Запада точно, ведь глава итальянского кабмина призналась, что не только США и Европа, но и весь мир устал от Украины. Киев не оправдал ожиданий в противостоянии с российскими войсками, и следующим действием могут быть только переговоры.

Скандал недели – возмущенные действиями Израиля жители Дагестана устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы

Некоторые жители Дагестана оказались совсем не сторонниками разговоров и выразили свою позицию, ринувшись на штурм аэропорта в Махачкале. Поводом стало прибытие борта из Израиля, чьи военные почти месяц продолжают бомбить сектор Газа. Особо активных дагестанских парней суд усмирил арестом на десять суток.

В Кремле и правительстве обвинили западные спецслужбы в организации провокаций и призвали россиян не реагировать.

Решение недели – Арестович* назвался оппозиционным политиком и решил стать президентом Украины

Весьма провокационное заявление сделал бывший советник украинского президента Алексей Арестович*, решивший и сам побороться за пост главы государства. Экс-сотрудник администрации призвал украинцев ознакомиться с его программой, которая… содержится в его высказываниях с момента увольнения.

Арестович* назвал себя оппозиционным политиком, заявил, что к нему «уже приходили» по указке сверху, но дома не нашли. И не найдут даже во время выборов, ведь возможный будущий президент намерен вести кампанию из-за границы.

Отставка недели – глава офиса по правам человека ООН уволился из-за продолжающегося геноцида в секторе Газа

Директор офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке Крэйг Мохибер письмом уведомил о своей отставке. Причина увольнения – бессилие ООН в вопросе «геноцида» в секторе Газа, соучастниками которого стали США, Великобритании и большинства стран Европы. Чиновник попенял организации, где трудился 30 лет, что она сдалась под давлением Вашингтона.

Разделение недели – конгресс США решительно отделил котлеты от мух и одобрил финансирование помощи только для Израиля, убрав Украину из законопроекта

Белый дом также пытался продавить помощь для Украины, соединив ее в одним законопроект с поддержкой для Израиля. Но республиканцы вычеркнули Киев из числа получателей, и Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила документ. В случае поддержки инициативы в Сенате Израиль получит из бюджета США 14,3 млрд долларов, а Украина – ничего.

Выход недели – иностранцы начали покидать сектор Газа через КПП «Рафах»

В Киеве отметили дефицит не только денег, но и внимания, потому что ведь весь мир следил за КПП «Рафах», через который 1 ноября из сектора Газа вышла первая группы иностранцев. В первый день анклав покинули 450 граждан нескольких стран мира, а десятки карет скорой помощи вывезли 90 раненых и тяжелобольных палестинцев.

Всего сектор Газа согласился отпустить около семи тысяч иностранцев, а Египет пообещал всех принять и вернуть в страны, выдавшие им паспорта.

Слив недели – Япония начала третий этап сброса радиоактивной воды в океан

Власти Японии также продолжают возвращать в океан воду, которую выкачивали для охлаждения реактора на аварийной АЭС «Фукусима-1». Несмотря на протесты соседних стран и даже собственных граждан Токио начал третий этап сброса воды, «обогащенной» радиоактивным тритием.

Рост недели – число не сумевших выплатить кредиты россиян выросло почти на четверть за год

А вот 21 миллиону россиян обогащение не грозит – все они стали должниками по выплате кредитов. За год число граждан, не сумевших вернуть взятые у банков деньги, выросло почти на четверть, а с 2020 года – вдвое. Судебные приставы признали, что принудительно получить долги с большинства заемщиков невозможно. У них есть еще по одному-два кредита, долги по налогам и оплате за услуги ЖКХ, а также маленький доход.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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