Школьница умерла в поезде, студент расстрелял толпу, Трампа решили не пускать на выборы – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Неделя оказалась напряженной для россиян и граждан других стран. В США участие Дональда Трампа в праймериз оказалось под угрозой: в 17 штатах суды получили иски об исключении политика из списков. В России почти 100 школьников не смогли вернуться домой из детского лагеря из-за болезни. В Европе 14 человек стали жертвами стрельбы, которую студент устроил в здании университета Праги.

ЧП недели – школьница с запущенным гриппом умерла в поезде

По пути из детского лагеря умерла 12-летняя девочка. 89 ребят с признаками инфекции сняли с поезда и разместили в инфекционном отделении. Роспотребнадзор выявил грипп А у части пострадавших. Возбуждено уголовное дело.

Спор недели – в 17 штатах США Трампа не хотят видеть на выборах

Суд в Колорадо потребовал вычеркнуть имя Дональда Трампа из бюллетеней республиканских партийных праймериз в штате из-за связи бывшего президента с беспорядками у Капитолия в 2021 году. Суды еще в 16 штатах получили аналогичные иски, но еще не приняли решения. Предвыборный штаб кандидата заявил, что будет обжаловать подобные запреты.

Прогноз недели – Балицкий предсказал полный провал ВСУ весной

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что весной ВСУ ждет полный провал. Киеву не хватает не только боеприпасов и военной техники, но и людей. Мобилизация привела в зону СВО слишком юных и недостаточно молодых боевиков, которых толком и не обучили. А полученная от Запада разномастная техника часто добавляет проблем, а не решает их.

Нападение недели – в Праге 14 человек погибли в результате стрельбы в университете

Неизвестный открыл стрельбу в здании философского факультета Карлова университета в центре Праги. Погибли 14 человек, пострадали 25. Стрелком оказался местный студент, который в своем блоге признался в ненависти к миру. После нападения мужчина покончил с собой.

Спешка недели – ЕС начал готовить 13-й и 14-й пакета санкций против России

Еврокомиссия активно работает над новыми антироссийскими санкциями вместо того, чтобы дождаться эффекта от уже принятых. Видимо, и не надеется на результат, ведь евродепутаты готовят не один, а сразу два пакета ограничений: 13-й и 14-й.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отметила, что при всем старании ЕС никак не может набрать санкций сразу на «чемодан» и ввести все ограничения разом.

Упорство недели – Зеленский настаивает на отказе от разговора с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос мирных переговоров с Россией для него не актуален. Глава Киевского режима обсуждает с западными союзниками свою «формулу мира» в надежде, что все они смогут повлиять на Москву. Выработанную «единую позицию» Зеленский обещал донести до России.

Признание недели – в ФРГ признали российское превосходство в зоне СВО

Упорство Киева в отказе от мирных переговоров выглядит странно на фоне признания западными странами превосходства России в конфликте. Вот и в ФРГ увидели огромные потери ВСУ: около 800 боевиков ежедневно. Немецкие обозреватели подсчитали, что Киеву нужно каждый месяц отправлять в зону СВО по 20 тыс. свежих солдат и еще немного – для смены на позициях уставших коллег.

Рекорд недели – россияне готовы потратить на празднование Нового года рекордную сумму денег

Новогодние траты россиян установили новый рекорд – 54 067 рублей. Столько опрошенные граждане планируют потратить на праздничное застолье, подарки и развлечения на каникулах. Запланированные расходы в полтора раза превышают суммы, названые россиянами в конце 2022 года.

© 2023, РИА «Новый День»

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