ВСУ убили 65 своих солдат в Ил-76, Сахалин завалило снегом, суд отправил террористку Трепову в колонию на 27 лет – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Неделя была наполнена тревожными новостями: гибель двух россиян при падении самолета в горах Афганистана и еще девяти в сбитом ВСУ Ил-76, дефицит продуктов на Сахалине. Некоторые участники пытались использовать трагедии ради своей выгоды, но Киев получил только волну возмущения от своих граждан, а Байден – подозрения от сенаторов.

Трагедия недели – 74 человека погибли в сбитом Ил-76 под Белгородом

Днем 24 января ВСУ сбили российский Ил-76 с 74 людьми на борту. Самолет перевозил 65 пленных боевиков ВСУ к месту обмена под Белгородом. Летчики увели подбитый борт от села в открытое поле. Экипаж и пассажиры погибли. МО РФ отследило место запуска ракет из ЗРК на подконтрольной Киеву территории. Обстоятельства ЧП станут яснее после расшифровки найденных черных ящиков.

Метель недели – на Сахалине ввели режим ЧС из-за снежного циклона

Снежный циклон накрыл Дальний Восток и сильнее всего ударил по Сахалину. В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС: сугробы перекрыли выходы из домов, многие дороги закрыты, часть – из-за сошедших на полотно лавин. Сообщение по воздуху и воде было приостановлено. Пациентов скорой пришлось доставлять в больницы на болотоходах.

Озарение недели – сенаторы усомнились, что у Байдена есть право бомбить хуситов

В Сенате возмутились, что вместо разовой акции устрашения Джо Байден одобрил продолжительные бомбордировки йеменских хуситов без одобрения парламента. Группа сенаторов потребовала у Белого дома назвать юридические основания для ударов, которые могут привести к втягиванию США в военные действия.

Крушение недели – двое россиян погибли в авиакатастрофе в Афганистане

Двое россиян погибли в авиакатастрофе в Афганистане. Самолет вывозил из Таиланда супругов, которые и стали жертвами аварии. Еще четыре человека, бывшие на борту, выжили, они смогли вызвать помощь и уже вернулись в Москву. Причиной аварии стала техническая неисправность.

Приговор недели – признанная террористкой Трепова получила 27 лет колонии за убийство военкора Татарского

Суд приговорил признанную террористкой Дарью Трепову к 27 годам в колонии общего режима за теракт в петербургском кафе. Обвинение доказало ее вину по трем статьям УК РФ, из которых осужденная призналась только в использовании поддельных документов.

Теракт готовили на территории Украины. Взрывчатка находилась в статуэтке, которую Трепова вручила военкору Владлену Татарскому. В результате взрыва военкор погиб, 52 человека пострадали.

Бред недели – Киев попытался переложить на Москву вину за сбитый Ил-76

Киевский режим пытался скрыть свою причастность к крушению Ил-76, в результате которого погибли 74 человека. Даже на заседании Совбеза ООН по инциденту украинская делегация пыталась переложить вину за случившееся на Россию. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал выступление представителей Украины параноидальным и бредовым.

Генштаб ВСУ свел на нет все усилия дипломатов, заявив, что продолжит сбивать российские военно-транспортные самолеты.

Запрет недели – Госдума запретила увольнять матерей-одиночек

Госдума одобрила законопроект о запрете на увольнение одиноких родителей или других лиц с детьми до 16 лет. Матерей-одиночек смогут выгнать с работы только в случае ликвидации компании, грубого нарушения трудовых обязанностей, неоднократного неисполнения обязанностей при назначенном ранее дисциплинарном взыскании.

© 2024, РИА «Новый День»

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