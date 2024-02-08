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Четверг, 8 февраля 2024, 12:07 мск

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В Казахстане жертвами оползня из-за прорыва трубы стали четыре человека

В Алма-Ате оползень сошел на жилые дома. Из-под завалов извлекли тела четырех погибших. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

Инцидент произошел в микрорайоне Тау-Самал. Грунт объемом более трех тысяч кубометров обрушился на жилые дома около двух часов ночи.

К данному моменту спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек – мужчины, женщины и двух подростков 16 лет. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

По предварительным данным, причиной оползня стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы. В результате произошло переувлажнение почвы, что спровоцировало сход оплывины.

Алма-Ата, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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