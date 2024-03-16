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Суббота, 16 марта 2024, 14:48 мск

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Белгородский избирком опроверг сообщения о взрывах на избирательных участках

В избиркоме Белгородской области назвали фейками сообщения о взрывах на избирательных участках областного центра. Там заверили, что все участки работают в штатном режиме.

«Сегодня, 16 марта 2024 года в интернете вновь распространяются видеозаписи о якобы взрывах на избирательных участках Белгорода. Это фейки. Все участки работают в штатном режиме, все члены комиссий на месте», – сказано в сообщении облизбиркома.

Региональный избирком призвал жителей области доверять только официальным источникам информации – сайтам и страницам в соцсетях ЦИК РФ, Избирательной комиссии Белгородской области, территориальной комиссии Белгорода.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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