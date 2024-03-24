«Крокус Сити Холл» восстановят после теракта

Здание концертного зала «Крокус Сити Холла» в Красногорске будет восстановлено. Об этом заявила компания «Крокус интернешнл».
«Вместе со всей Россией мы скорбим по умершим и надеемся на скорейшее выздоровление тех, кто пострадал в этой чудовищной трагедии, – говорится в сообщении компании. – Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено».
Теракт был совершен в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям, а затем устроили взрыв, начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Российские спецслужбы сообщили о задержании подозреваемых в Брянской области, террористы намеревались пересечь границу с Украиной.
По последним данным, в результате теракта пострадали 285 человек (в том числе восемь детей), из них 133 человека погибли (в том числе трое детей). В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них четверо детей, уточнили в МЧС России. Поисковая операция продолжается.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в память по погибшим в результате теракта.
Москва, Зоя Осколкова
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