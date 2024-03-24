110 пострадавших в результате теракта в Подмосковье остаются в стационарах

На стационарном лечении остаются 110 пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило Министерство здравоохранения России.

«12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, 47 пациентов – в состоянии средней степени тяжести, 18 человек в состоянии легкой тяжести, готовятся к выписке под наблюдение врачей», – говорится в сообщении. 38 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

«Организация оказания медицинской помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холле» находится под личным контролем Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко», – добавили в министерстве.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева сообщила, что на концерт в «Крокус Сити Холле» приехали порядка 60 человек из 40 регионов. С властями этих субъектов поддерживается связь. «Также всю информацию довели, коллеги поддерживают, с семьями связываются, оказывают необходимую помощь», – отметила Болатаева, говоря об обращениях в Центр помощи семьям погибших и пострадавших, развернутом в Красногорске.

Теракт был совершен в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям, а затем устроили взрыв, начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Российские спецслужбы сообщили о задержании подозреваемых в Брянской области, террористы намеревались пересечь границу с Украиной.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в память по погибшим в результате теракта.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube