Врачи выписали 16 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Врачи выписали из московских больниц еще 16 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Четыре ребенка и 72 взрослых остаются под наблюдением врачей, рассказала вице-мэр по социальному развитию Анастасия Ракова.

За сутки 16 пострадавших в «Крокус Сити Холле» покинули стационары. В отделениях столичных больниц остаются 76 пострадавших. Шесть человек находятся в крайне тяжёлом состоянии, еще 23 – в тяжёлом. Накануне в тяжелом состоянии находились 29 человек, сегодня часть из них перевели из реанимации, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«Мы наблюдаем положительную динамику по пациентам, которые были доставлены к нам в крайне-тяжёлом и тяжёлом состоянии. Это позволяет оказывать медицинскую помощь им уже в профильных отделениях. Задействованы ведущие команды столичных врачей различных профилей», – пояснила Ракова.

Она подчеркнула, что больницы Москвы полностью обеспечены медикаментами, расходными материалами и перевязочными средствами, запасом донорской крови. Также с каждым пострадавшим работают психологи.

Ранее днем Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов уголовного дела о нападении на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Обвиняемые устроили стрельбу, взрыв, что привело к пожару. В результате теракта погибли 137 человек, пострадали 182 человека.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube