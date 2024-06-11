российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 июня 2024, 15:06 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Дании задержали россиянку по подозрению в шпионаже

Фото: freepik

В Дании задержали гражданку России по подозрению в сотрудничестве с разведчиками из РФ. Об этом сообщает издание DR.dk со ссылкой на датскую службу безопасности и разведки (PET).

Датские спецслужбы считают, что россиянка в течение нескольких лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки.

Женщине предъявлено обвинение в том, что она способствовала активности иностранной разведывательной службы в Дании. Ожидается, что после допроса ее отпустят из-под стражи.

Агентство уточняет, что подозреваемая занимает ключевой пост в русской общине Дании, а также руководит консультационным центром для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.

Копенгаген, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Шпионаж

Хуситы раскрыли американо-израильскую шпионскую сеть / Суд приговорил украинского шпиона к 13 годам в колонии строгого режима / КНР раскрыла двух завербованных МИ-6 шпионов / В порт в Нидерландах не пустили судно с рыбой из России из-за угрозы шпионажа / Британских военных предупредили об угрозе кражи данных Россией / Хакеры взломали серверы Минобороны Великобритании / В Париже украли сумку с секретными данными производителя истребителей / В Германии трех немцев заподозрили в шпионаже в пользу Китая

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Шпионаж,