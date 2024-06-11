В Дании задержали россиянку по подозрению в шпионаже

В Дании задержали гражданку России по подозрению в сотрудничестве с разведчиками из РФ. Об этом сообщает издание DR.dk со ссылкой на датскую службу безопасности и разведки (PET).

Датские спецслужбы считают, что россиянка в течение нескольких лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки.

Женщине предъявлено обвинение в том, что она способствовала активности иностранной разведывательной службы в Дании. Ожидается, что после допроса ее отпустят из-под стражи.

Агентство уточняет, что подозреваемая занимает ключевой пост в русской общине Дании, а также руководит консультационным центром для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.

Копенгаген, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube