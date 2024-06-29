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Суббота, 29 июня 2024, 11:29 мск

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В подмосковной Балашихе горело общежитие – погибли пять человек

В подмосковной Балашихе при пожаре в общежитии в ночь на 29 июня погибли пять человек. Об этом сообщило МЧС РФ. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Площадь возгорания в двухэтажном здании старой постройки в микрорайоне Керамик составила 40 квадратных метров. Спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе двоих детей. Тела пятерых погибших обнаружили в одной из комнат на втором этаже. Именно в ней находился очаг пожара. В борьбе с огнем были задействованы 63 специалиста и 23 единицы техники.

Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области по факту гибели людей на пожаре возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Среди возможных причин возгорания СМИ со ссылкой на экстренные службы называют неисправность проводки и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем или аварийный режим работы электросети.

В общежитии проживали мигранты, передает ТАСС. По предварительным данным, все погибшие – выходцы из Средней Азии, пишет SHOT.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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