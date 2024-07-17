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Среда, 17 июля 2024, 20:45 мск

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В Москве в четверг ожидаются сильные дожди и ветер

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в среду, 17 июля, сообщил, что в ночь на четверг, 18 июля, и после 15:00 того же дня в столице ожидается интенсивный дождь и гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду.

В заявлении Бирюкова, опубликованном в Telegram-канале комплекса городского хозяйства, говорится: «По прогнозам синоптиков, 18 и 19 июля в Москве ожидаются неблагоприятные погодные условия – сильный дождь, гроза, усиление порывов ветра до 17 метров в секунду. Наиболее интенсивными осадки будут в ночь на четверг, 18 июля, и после 15.00 четверга. В разных районах города за двое суток может выпасть от 10 до 70 миллиметров осадков».

«В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», – сообщил заместитель мэра Москвы.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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