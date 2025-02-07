Новые выбросы мазута обнаружили на 15 участках побережья Кубани

Новые точечные выбросы нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе зафиксированы на 15 участках береговой линии Черного моря в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. В частности, выбросы мазута обнаружены по береговой линии от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы. С Черноморского побережья Кубани вывезено 178 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

В МЧС отметили, что для защиты берега от выбросов нефтепродуктов при шторме на пляжах Анапы и Темрюкского района продолжается устройство защитного вала. Проложено уже 32 км, специалисты укладывают полипропиленовые сети. Фракции мазута будут оставаться на сетях, которые затем демонтируют и утилизируют, пояснили в ведомстве.

В Крыму было очищено 213,5 км береговой полосы, собрано 697 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе вывезено более 649 тонн загрязнений.

Всего с начала работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море от мазута очищено более 355 км берега, собрано около 180 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Вибрационной установкой просеяно 21 тыс. тонн песка, добавили в МЧС.

В Черном море было обследовано свыше 7,5 тыс. квадратных километров, обработано сорбентом более 60 тыс. квадратных метров.

15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Мазутные пятна обнаружили и на побережье Азовского моря. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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