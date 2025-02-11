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Вторник, 11 февраля 2025, 16:30 мск

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Повторные выбросы мазута обнаружили только на одном пляже в Анапе

Фото Оперштаб Краснодарского края

Мониторинговые группы не зафиксировали новых выбросов мазута на большей части береговой полосы Анапы. Об этом сообщает Оперштаб Краснодарского края.

Мелкие повторные выбросы – капли нефтепродуктов – обнаружили на береговой линии у воды команды Павловского района и Приморско-Ахтарского муниципального округа в результате утреннего мониторинга. Мазут нашли на территории пляжа «Витязь», уточнил оперштаб.

Тем временем, на основной территории побережья Анапы продолжается деликатная уборка – песок просеивают, чтобы собрать фракции мазута.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Мазутные пятна обнаружили и на побережье Азовского моря. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия масштабной экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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