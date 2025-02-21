Лесные пожары могут начаться в 30 регионах уже в марте

Риск возникновения лесных пожаров возник в 30 регионах России гораздо раньше обычного. К этому привела теплая зима и таяние снега, из-за чего в почве оказалось недостаточно влаги. К началу пожароопасного сезона, особенно в Центральной России, призвал готовиться и Рослесхоз.

Высокие риски лесных пожаров прогнозируются в марте сразу в пяти федеральных округах, пишут «Известия» со ссылкой на данные Авиалесоохраны. Повышенная пожарная опасность ожидается в почти 30 регионах в Центральном, Южном, Приволжском, Северо-Кавказском федеральном округах и на Дальнем Востоке.

В Рослесхозе призвали регионы Центрального федерального округа быть готовыми к тому, что пожароопасный сезон в этом году начнется уже в марте. «Отсутствие осадков и снежного покрова говорит о том, что весенний лесопожарный сезон может начаться раньше. Все силы и средства должны быть готовы, ждать середины апреля мы не можем», – отметил глава ведомства Иван Советников.

В настоящее время пожароопасный сезон уже открыт в двух регионах – на всей территории Краснодарского края и в отдельных муниципальных образованиях Приморского края. Там установлен особый противопожарный режим.

Снега в начале зимы было достаточно, но затем из-за теплой погоды он растаял. В январе-феврале осадков мало. В это время высота снежного покрова обычно составляет 36-37 см, а сейчас – 5 см, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. И это нестандартная ситуация, когда в феврале высота снежного покрова всего несколько сантиметров. До конца февраля ожидать заметных снегопадов, по его словам, не стоит.

В свою очередь в Центре профилактики ландшафтных пожаров напомнили, что в весенний период практически 100% пожаров возникают по вине людей, которые поджигают траву, что неправильно и незаконно, идут на шашлыки, разводят костры. При теплом и сухом начале весны будет больше возможностей устроить пожары. Также растет вероятность почвенных, торфяных пожаров, которые потом могут гореть длительное время и доставлять неприятности в течение всего лета.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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