На Черном море расширили зону проверки пляжей на выбросы мазута

В Краснодарском крае расширили зону, на которой проверяют наличие выбросов нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Межведомственные мониторинговые группы обследуют черноморское побережье Краснодарского края на предмет выбросов мазута от мыса Панагия Темрюкского района до села Архипо-Осиповка города-курорта Геленджик. Ранее зона мониторинга ограничивалась центральным пляжем Анапы.

Таким образом протяженность обследования составляет 325 км. Сейчас нефтепродукты собирают на 19 участках общей протяженностью 109 км. С береговой линии собрано более 155 тысяч тонн загрязненного песка, грунта и гальки.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. На Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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