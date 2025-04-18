российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 18 апреля 2025, 12:46 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На Черном море расширили зону проверки пляжей на выбросы мазута

Фото: оперштаб Краснодарского края

В Краснодарском крае расширили зону, на которой проверяют наличие выбросов нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Межведомственные мониторинговые группы обследуют черноморское побережье Краснодарского края на предмет выбросов мазута от мыса Панагия Темрюкского района до села Архипо-Осиповка города-курорта Геленджик. Ранее зона мониторинга ограничивалась центральным пляжем Анапы.

Таким образом протяженность обследования составляет 325 км. Сейчас нефтепродукты собирают на 19 участках общей протяженностью 109 км. С береговой линии собрано более 155 тысяч тонн загрязненного песка, грунта и гальки.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. На Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Экология

Мазут выбросило на два пляжа Керчи / На пляжах Анапы обнаружены новые выбросы мазута / На трех участках пляжей Анапы обнаружены новые выбросы мазута / На побережье Анапы обнаружили выбросы пальмового масла / После шторма на побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута / В Крыму с начала года погибли более 100 дельфинов / В Новороссийске приостановили работу нефтеналивного причала из-за нарушений / В Анапе обнаружили новые выбросы мазута

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Экология,