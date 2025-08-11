российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 августа 2025, 10:05 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Бывшего самарского вице-губернатора обвинили в хищении 100 млн рублей

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин обвиняется в хищении около 100 млн рублей. Об этом говорится в материалах дела.

«Сумма ущерба, установленная в ходе предварительного следствия, составляет около 100 млн рублей», – цитирует документ ТАСС.

По версии следствия, обвиняемый, ссылаясь на якобы наличие у него связей в администрации президента, обманным путем получил от потерпевшей деньги за получение разрешения правительства на проведение градостроительных работ.

Гендину предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Свою вину он не признает.

По информации ТАСС, в настоящее время Гендин является крупным бизнесменом. В 1987 году стал помощником руководителя Московской коллегии адвокатов. С 1987 по 1990 год возглавлял хозяйственное управление московской прокуратуры.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Коррупция

Глава радиотехнической службы ВМФ получил 9 лет «строгача» за взятки / Главу минтранса Херсонской области задержали по делу о взятке – Сальдо / МВД выявило многомиллионные хищения в Минобразования Ингушетии / Экс-мэру Сочи предъявили обвинение в легализации преступно нажитого имущества / Вице-губернатора Брянской области задержали по делу о хищениях при возведении фортификаций / Обыски проходят у замгубернатора Брянской области по делу о фортификациях в приграничье / Генерал-майор Шестеров лишен звания за махинации в парке «Патриот» / Задержан бывший замглавы Росгвардии Стригунов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Поволжье, Центр России, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,