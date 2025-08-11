Бывшего самарского вице-губернатора обвинили в хищении 100 млн рублей

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин обвиняется в хищении около 100 млн рублей. Об этом говорится в материалах дела.

«Сумма ущерба, установленная в ходе предварительного следствия, составляет около 100 млн рублей», – цитирует документ ТАСС.

По версии следствия, обвиняемый, ссылаясь на якобы наличие у него связей в администрации президента, обманным путем получил от потерпевшей деньги за получение разрешения правительства на проведение градостроительных работ.

Гендину предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Свою вину он не признает.

По информации ТАСС, в настоящее время Гендин является крупным бизнесменом. В 1987 году стал помощником руководителя Московской коллегии адвокатов. С 1987 по 1990 год возглавлял хозяйственное управление московской прокуратуры.

Москва, Наталья Петрова

