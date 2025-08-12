российское информационное агентство 18+

Вторник, 12 августа 2025, 15:36 мск

В России в 2025 году пресекли 18 терактов, готовившихся мигрантами

В России спецслужбы с начала года предотвратили 18 терактов, которые готовились мигрантами в людных местах. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) во вторник.

«Пресечены 18 терактов, планировавшихся иностранными гражданами в местах массового пребывания людей, два из которых – по заданию украинских кураторов», – сказал глава спецслужбы.

По его словам, в связи с участием в террористической деятельности в 2025 году задержано более 290 мигрантов, что сопоставимо с показателями за весь прошлый год.

Бортников обратил внимание на то, что эмиссары международных террористических организаций и украинские спецслужбы все активнее занимаются вербовкой выходцев из стран Центральной Азии.

Всего, по данным директора ФСБ, с начала 2025 года в России предотвращены 172 теракта против объектов критической инфраструктуры, российских военнослужащих и должностных лиц органов власти. По словам Бортникова, большинство исполнителей – лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций. 65% задержанных за подобные преступления – молодежь, в том числе несовершеннолетние граждане. Руководитель спецслужбы констатировал «устойчивую тенденцию увеличения количества совершенных терактов несовершеннолетними».

Кроме того, пресечена подготовка девяти нападений на образовательные учреждения. Теракты готовили учащиеся школ и колледжей – сторонники признанных террористическими и запрещенных в России молодежных движений «Колумбайн» и «Маньяки. Культ убийц», уточнил Бортников.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Москве вербовщиков трудовых мигрантов в состав террористической организации.

Москва, Наталья Петрова

