Восемь человек задержали в Подмосковье за организацию незаконной миграции

В подмосковной Лобне полицейские задержали 8 участников преступной группы, подозреваемых в организации незаконной миграции. Фигуранты фиктивно регистрировали мигрантов в квартирах жителей Лобни. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным правоохранителей, преступную группу возглавляла 65-летняя женщина. Она знакомилась с жителями Лобни и за 2500 рублей предлагала фиктивно зарегистрировать в их квартирах иностранных граждан. Женщина занималась подготовкой необходимых документов, а две сестры и брат помогали ей оформлять регистрацию через уполномоченные органы.

Всего злоумышленникам удалось оформить фиктивную регистрацию у четырех местных жителей. Мигранты платили за эту услугу от 4000 до 7000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Организатору преступной схемы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, троих ее родственников заключили под стражу.

Фигурантами уголовных дел также стали собственники квартир, им избрали в качестве меры пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по подозрению в организации схемы незаконной миграции задержаны шестеро местных жителей. По данным МВД, за 2,5 года злоумышленники легализовали не менее 5 тысяч мигрантов через взломанные аккаунты россиян на портале «Госуслуги», заработав порядка 20 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

