Экс-главе управления планирования связи ВС РФ Оглоблину дали 9 лет «строгача» за взятку

Бывший глава управления планирования связи Главного управления связи ВС России Александр Оглоблин получил 9 лет колонии строгого режима за взятку в размере 12 млн рублей от пермского завода «Телта». Приговор вынес 235-й Гарнизонный военный суд, признавший подсудимого виновным в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«Назначить Оглоблину Александру Владимировичу девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 12 млн 400 тыс. рублей», – приводит слова судьи РИА «Новости». Ранее гособвинение требовало для Оглоблина 12,5 лет лишения свободы.

Согласно материалам суда, в 2016-2021 годах в ходе выполнения государственного оборонного заказа Минобороны России были заключены госконтракты с ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Контролировать их исполнение должен был Оглоблин. По версии обвинения, в этот период фигурант получил взятку в размере 12 млн рублей от представителей завода «Телта» за общее покровительство, передает ТАСС.

Отмечается, что это уже второе уголовное дело в отношении Оглоблина. В феврале 2022 года он был осужден на 4,5 года за хищение 1,6 млрд рублей путем мошенничества. Оглоблин также был лишен звания генерал-майор.

Москва, Наталья Петрова

