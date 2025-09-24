российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 сентября 2025, 19:50 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

За шесть часов силы ПВО сбили 25 украинских дронов

Сегодня в период с 12:00 до 18.00 мск средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает Министерство обороны РФ, удар был направлен на Белгородскую, Курскую, Рязанскую, Калужскую, Брянскую области, а также Краснодарский край, Республику Крым. Беспилотники также были сбиты над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что сегодня днем ВСУ ударили беспилотниками по центру Новороссийска, в результате чего два человека погибли и 11 получили ранения. Еще два человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали при атаке БПЛА по Туапсе.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

В Новороссийске число раненых увеличилось до 11, двое – погибли / В Туапсе при атаке ВСУ ранены два человека, в том числе несовершеннолетний / В аэропорту Сочи введены ограничения на полеты / Число пострадавших при ударе ВСУ по Новороссийску выросло до 7 человек / Политик предупредил о риске появления пропавшего на Украине оружия во французских пригородах / При атаках дронов ВСУ ранены еще три жителя Белгородской и Курской областей / На тремя регионами России уничтожено еще 34 беспилотника / После ударов ВСУ Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Краснодарский край, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,