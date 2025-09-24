За шесть часов силы ПВО сбили 25 украинских дронов

Сегодня в период с 12:00 до 18.00 мск средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает Министерство обороны РФ, удар был направлен на Белгородскую, Курскую, Рязанскую, Калужскую, Брянскую области, а также Краснодарский край, Республику Крым. Беспилотники также были сбиты над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что сегодня днем ВСУ ударили беспилотниками по центру Новороссийска, в результате чего два человека погибли и 11 получили ранения. Еще два человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали при атаке БПЛА по Туапсе.

Москва, Анастасия Смирнова

