Над Брянской областью силы ПВО сбили два дрона ВСУ

Над территорией Брянской области средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет», – уточнил губернатор.

Ранее Министерство обороны России сообщило, силы ПВО в период с 11:00 до 15:00 мск уничтожили 12 вражеских дронов. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев со своей стороны уточнял, что ВСУ пытались атаковать при помощи беспилотников один из промышленных объектов региона.

Брянск, Светлана Антонова

