Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Курской области: есть раненые

Сегодня в Курской области украинский беспилотный летательный аппарат атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате вражеского удара осколочные ранения получили мужчина и женщина. Пострадавшим оказана первая помощь, госпитализация не потребовалась, – уточнили губернатор, добавив, что повреждения получил грузовой автомобиль.

Ранее Министерство обороны России сообщило, силы ПВО в период с 11:00 до 15:00 мск уничтожили 12 вражеских дронов. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев со своей стороны уточнял, что ВСУ пытались атаковать при помощи беспилотников один из промышленных объектов региона.

Курск, Анастасия Смирнова

