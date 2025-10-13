Минобороны РФ: днем над Белгородской областью сбиты 7 украинских беспилотников

Сегодня в период с 14:00 до 17:00 мск средства противовоздушной обороны нейтрализованы семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Как говорится в сообщении Министерства обороны России, атака вооруженных формирований Украины пришлась на территорию Белгородской области.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщал о ранениях трех человек в результате ударов вражеских дронов. В их числе мужчина, который работал в поле на комбайне, и двое бойцов самообороны.
Москва, Анастасия Смирнова
