Минобороны РФ: днем над Белгородской областью сбиты 7 украинских беспилотников

Сегодня в период с 14:00 до 17:00 мск средства противовоздушной обороны нейтрализованы семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как говорится в сообщении Министерства обороны России, атака вооруженных формирований Украины пришлась на территорию Белгородской области.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщал о ранениях трех человек в результате ударов вражеских дронов. В их числе мужчина, который работал в поле на комбайне, и двое бойцов самообороны.

Москва, Анастасия Смирнова

