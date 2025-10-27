ВСУ атаковали еще один гражданский автомобиль в Брянской области: двое человек ранены

В Погарском районе Брянской области вновь ранены два мирных жителя в результате удара украинского дрона. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, вооруженные формирования Украины опять нанесли удар по движущемуся гражданскому автомобилю.

«Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале, добавив, что автомобиль полностью уничтожен.

Ранее сегодня Богомаз сообщал о нескольких ударах ВСУ по движущемуся транспорту. В одном из случаев был атакован микроавтобус с мирными жителями в поселке Погар. В результате погиб водитель, пять пассажиров получили ранения.

