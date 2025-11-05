российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 ноября 2025, 19:49 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль: погиб мирный житель

В Белгородской области в результате террористического удара со стороны вооруженных формирований Украины погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в поселке Октябрьский Белгородского района.

«FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель погиб на месте», – пояснил губернатор, добавив, что машина получила повреждения.

Ранее Гладков сегодня сообщал, что в хуторе Масычево Грайворонского округа вражеский дрон ударил по движущемуся автомобилю. Водитель получил баротравму и обратился в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

В Киеве готовы объявить эвакуацию населения в связи с заморозками / Дания передала Украине военную помощь еще на 1,2 млрд евро / Силы ПВО сбили над Россией 5 украинских беспилотников / Минобороны: положение ВСУ в «котлах» Купянска и Красноармейска быстро ухудшается / ВС РФ сжимают «котлы» в Купянске и Димитрове и не дают ВСУ вырваться из окружения / Армия России поразила связанные с ВСУ объекты инфраструктуры / Лондон передал Киеву крылатые ракеты для ударов вглубь России / Минобороны рассказало об успехах российской армии в Купянске и Димитрове

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,