В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль: погиб мирный житель

В Белгородской области в результате террористического удара со стороны вооруженных формирований Украины погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в поселке Октябрьский Белгородского района.

«FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель погиб на месте», – пояснил губернатор, добавив, что машина получила повреждения.

Ранее Гладков сегодня сообщал, что в хуторе Масычево Грайворонского округа вражеский дрон ударил по движущемуся автомобилю. Водитель получил баротравму и обратился в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Белгород, Анастасия Смирнова

