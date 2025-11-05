В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль: погиб мирный житель

В Белгородской области в результате террористического удара со стороны вооруженных формирований Украины погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, ЧП произошло в поселке Октябрьский Белгородского района.
«FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель погиб на месте», – пояснил губернатор, добавив, что машина получила повреждения.
Ранее Гладков сегодня сообщал, что в хуторе Масычево Грайворонского округа вражеский дрон ударил по движущемуся автомобилю. Водитель получил баротравму и обратился в больницу, где ему оказали необходимую помощь.
Белгород, Анастасия Смирнова
