В Белгородской области при ударах беспилотников пострадали еще две мирные жительницы

В Белгородской области вооруженные формирования Украины атаковали пять муниципалитетов, в результате ударов ранены еще две мирные жительницы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, одно из ЧП произошло в городе Грайворон, где при детонации FPV-дрона женщина получила баротравму. Пострадавшей оказана помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

В то же время количество пострадавших при ударе дрона ВСУ по движущемуся автомобилю в селе Глотово Грайворонского округа увеличилось до двух человек. «Женщину, получившую ожоги лица, госпитализировали в областную клиническую больницу», – уточнил губернатор.

Гладков отметил, что ВСУ наносят удары по гражданским объектам – в основном, жилым домам и автомобилям.

Ранее сообщалось, что сегодня в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области погибли два мирных жителя.

Белгород, Анастасия Смирнова

