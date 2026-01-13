При ударе БПЛА в Таганроге погибла 65-летняя женщина

В Таганроге, который сегодня утром подвергся вражескому обстрелу, погибла 65-летняя местная жительница. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его словам, в момент атаки женщина находилась на рабочем месте – убирала помещения в здании, которое было разрушено.

Слюсарь уточнил, что спасатели еще продолжают разбор завалов.

«В местах атаки работает комиссия по оценке ущерба. Управление защиты от ЧС города организовало приём документов от жителей пострадавших домов и владельцев автомобилей для оказания материальной помощи», – отметил глава Ростовской области.

Вместе с тем губернатор уточнил, что днем воздушная атака была отражена в Морозовском и Тарасовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

После утренней атаки в Таганроге ввели режим локальной чрезвычайной ситуации на территории пяти объектов, получивших наибольшие повреждения. Речь идет о двух промышленных предприятиях, двух многоквартирных дома и одном учебном заведении.

Таганрог, Анастасия Смирнова

