Понедельник, 26 января 2026, 18:47 мск

В Воронеже умерла еще одна жертва атак ВСУ в ночь на 11 января

В Воронеже в больнице умерла еще одна женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки вражеских беспилотников в ночь на 11 января. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Как только Ольгу Андреевну доставили в медучреждение, была проведена операция. Долгое время врачи делали все, чтобы пожилая женщина смогла восстановиться. Однако здоровье не выдержало», – отметил губернатор.

В ночь на 11 января в Воронежской области, как первоначально сообщалось, были ранены четыре местных жителя. Ранее в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов.

Воронеж, Анастасия Смирнова

