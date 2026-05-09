Суббота, 9 мая 2026, 10:38 мск

В Курской области за сутки уничтожено 119 украинских БПЛА

За последние сутки в Курской области силы противовоздушной обороны обезвредили более 100 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Александр Хиштнейн.

«Всего в период с 09:00 8 мая до 09:00 9 мая сбито 119 вражеских беспилотников различного типа. 138 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 18 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», – уточнил губернатор в своем канале в Max.

Хинштейн добавил, что в результате атак ВСУ погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о прекращении огня с 9 по 11 мая.

Курск, Анастасия Смирнова

