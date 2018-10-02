Под завалами храма в Индонезии нашли тела 34 детей

В Индонезии продолжается разбор завалов после разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами. Под обломками храма спасатели обнаружили тела 34 детей. Кроме того, жители острова Сулавеси страдают от нехватки еды и питьевой воды. Об этом сообщили волонтеры Красного Креста.

По словам пресс-секретаря организации Алии Арриани, в тот момент, когда пришла волна, дети находились в христианском лагере в отдаленном северном регионе острова. Не исключено, что число жертв может вырасти. Всего в лагере числилось 86 учеников, передает The Guardian.

Спасательная операция осложняется нехваткой тяжелой техники. Накануне экстренные службы Индонезии сообщили об обнаружении нескольких выживших. Люди провели под завалами около трех суток.

По данным Красного Креста, на острове Сулавеси наблюдается нехватка пищи и питьевой воды. Ранее сообщалось, что гуманитарная помощь требуется 2,4 млн жителей.

Сейсмологи оценили землетрясение, произошедшее в Индонезии 28 сентября, в 7,7 балла. Из-за подземных толчков, которые продолжились и на следующий день, образовалась огромная волна. В течение двух суток последовали более 170 афтершоков. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение специалисты оценили как «уничтожающее». По последним данным, погибли более 1200 человек.

Власти Индонезии выделили 37 млн долларов на оказание помощи пострадавшим. Также Южная Корея пообещала направить гуманитарную помощь в размере 1 млн долларов. Поддержать Индонезию вызвался и Евросоюз. Еврокомиссия предоставила 1,5 млн евро.

Джакарта, Служба информации РИА «Новый День»

Джакарта. Другие новости 01.10.18

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