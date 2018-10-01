В Индонезии из-за землетрясения и цунами более тысячи зэков сбежали из тюрем

В Индонезии около 1200 заключенных сбежали из тюрем после землетрясения, произошедшего 28 сентября. Вероятно, осужденные таким образом пытались спасти свою жизнь.

По словам главы индонезийского Минюста Шри Пугу Утами, заключенные покинули три пенитенциарных учреждения на острове Сулавеси. Массовый побег произошел из двух тюрем в городе Палу и еще одной в городе Донгала, сообщает Channel News Asia.

«Я уверена: заключенные сбежали, потому что испугались того, что могут пострадать от землетрясения. Это наверняка было вопросом жизни и смерти для осужденных», – отметила министр.

Большинство осужденных, покинувших место заключения, отбывали наказание за коррупционные преступления и нарушения, связанные с наркотиками.

Сейсмологи оценили землетрясение, произошедшее в Индонезии 28 сентября, в 7,7 балла. Из-за подземных толчков, которые продолжились и на следующий день, образовалась огромная волна. Некоторые очевидцы утверждают, что высота цунами составляла не менее 6 метров. В течение двух суток последовали более 170 афтершоков. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение специалисты оценили как «уничтожающее». По последним данным, погибли более 1200 человек. В наиболее пораженных землетрясением и последовавшим за ним цунами городах Палу и Дунгала продолжается спасательная операция.

Джакарта, Служба информации РИА «Новый День»

Джакарта. Другие новости 01.10.18

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