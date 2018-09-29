Землетрясение и цунами в Индонезии унесли жизни 384 человек

Землетрясение, произошедшее в Индонезии в пятницу, стало причиной цунами, которое обрушилось на побережье. По предварительным данным, погибло 384 жителя. Местные власти не исключили, что число жертв стихии может вырасти.

По информации Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB), огромная волна накрыла остров Сулавеси, сильнее всего пострадал город Палу. Множество тел погибших нашли на берегу. Люди готовились к пляжному фестивалю и не успели укрыться в безопасном месте.

Спасатели не исключают, что число жертв может вырасти. В настоящее время несколько сотен человек числятся пропавшими без вести, передает Reuters.

В посольстве России сообщили, что к данному моменту среди погибших нет граждан РФ. «Российские граждане также не обращались в посольство, и мы предполагаем, что их там не было, поскольку это совершенно не туристический район», – заявил сотрудник дипмиссии РИА «Новости».

Сейсмологи оценили землетрясение, произошедшее в Индонезии 28 сентября, в 7,7 балла. Из-за подземных толчков, которые продолжились и на следующий день, образовалась огромная волна. Некоторые очевидцы утверждают, что высота цунами составляла не менее 6 метров. В результате были разрушены тысячи зданий – жилых домов, торговых центров, гостиниц и больниц. Количество пострадавших исчисляется сотнями.

Из Джакарты в пострадавшие от стихии районы вылетели грузовые самолеты с гуманитарной помощью. Также к спасательной операции и разбору завалов привлекли военных.

‍Джакарта, Служба информации РИА «Новый День»

‍Джакарта. Другие новости 29.09.18

В США рухнул новейший истребитель F-35B. / Прагматичные Польша и Венгрия активно вкладываются в сопредельные территории Украины – под скорое присвоение. / Мягких вариантов сдачи Донбасса Украине не существует – любой закончится кровавой бойней. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»