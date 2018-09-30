Индонезию продолжает трясти: число жертв превысило 400 человек

В Индонезии сейсмологи зафиксировали 170 афтершоков после землетрясения, произошедшего в пятницу. Спасатели продолжают разбор завалов. В пострадавших районах нет электричества. По последним данным число жертв стихийного бедствия достигло 420 человек.

В наиболее пораженных землетрясением и последовавшим за ним цунами городах Палу и Дунгала продолжается спасательная операция. В национальном Агентстве по предотвращению стихийных бедствий сообщили, что в пострадавших районах отсутствует электричество.

Кроме того, для разбора завалов требуется тяжелая техника, для которой не хватает топлива. Так в одном из населенных пунктов острова Сулавеси после землетрясения обрушился отель. По его обломками может находиться до 50 человек.

По последней информации, общее число погибших превысило 420 человек. Тысячи зданий разрушены. Индонезийский вице-президент Юсуф Калла не исключил, что пока идет разбор завалов число жертв может возрасти до тысячи человек.

Сейсмологи оценили землетрясение, произошедшее в Индонезии 28 сентября, в 7,7 балла. Из-за подземных толчков, которые продолжились и на следующий день, образовалась огромная волна. Некоторые очевидцы утверждают, что высота цунами составляла не менее 6 метров.

В посольстве России сообщили, что среди погибших нет граждан РФ. «Российские граждане также не обращались в посольство, и мы предполагаем, что их там не было, поскольку это совершенно не туристический район», – заявил сотрудник дипмиссии.

Джакарта, Служба информации РИА «Новый День»

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