В Индонезии спасатели обнаружили более 800 тел погибших при землетрясении

Число жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии превысило 800 человек. Зона бедствия оказалась значительно шире, чем предполагалось изначально. Большинство тел погибших обнаружены под обломками зданий. Власти не исключают, что число жертв стихии может возрасти.

В Индонезии продолжается спасательная операция. За сутки число погибших выросло с 420 до 832 человек. Многие из них получили смертельные травмы в результате обрушения зданий и сооружений. Представитель агентства Индонезии по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо заявил, что наибольшее число жертв может быть обнаружено в 300 км севернее города Палу в области Дунгала, которая находится ближе к эпицентру землетрясения, передает Reuters.

Разбирать завалы спасателям и военным помогают волонтеры, на месте происшествия работаю сотрудники Красного креста. По предварительным данным, среди пострадавших нет россиян. Пропавшими без вести числятся пять иностранцев – три француза, один гражданин Южной Кореи и один из Малайзии.

Кроме того, продолжается эвакуация жителей из зоны бедствия. В настоящее время в центры временного размещения были эвакуированы около 16 тысяч человек.

В Министерстве финансов Индонезии пообещали выделить более 37 млн долларов на оказание помощи пострадавшим. При этом о восстановлении инфраструктуры речь пока не идет. Средства поступят уже сегодня, чтобы спасатели могли оперативно приступить к работе. Власти не исключают, что сумма будет увеличена.

Сейсмологи оценили землетрясение, произошедшее в Индонезии 28 сентября, в 7,7 балла. Из-за подземных толчков, которые продолжились и на следующий день, образовалась огромная волна. Некоторые очевидцы утверждают, что высота цунами составляла не менее 6 метров. В течение двух суток последовали более 170 афтершоков. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение специалисты оценили как «уничтожающее».

Джакарта, Служба информации РИА «Новый День»

Джакарта. Другие новости 30.09.18

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