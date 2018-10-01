Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 1200 человек

В Индонезии выросло число погибших при землетрясении и цунами. По последним данным, жертвами стихии стали 1200 человек. Об этом сообщает газета Straits Times, со ссылкой на данные Национального агентства по поиску и спасению.

Точное число погибших не называется, так как до сих пор продолжается разбор завалов. Источники утверждают, что под обломками зданий может находиться до 2 тысяч человек. Ранее сообщалось о 832 жертвах стихийного бедствия.

Около 16,7 тысячи человек были эвакуированы из зон подтопления, куда пришла волна, спровоцированная подземными толчками. Кроме того, гуманитарная помощь требуется 2,4 млн жителей.

Власти Индонезии заявили о выделении 37 млн долларов на оказание помощи пострадавшим. Также Южная Корея пообещала направить гуманитарную помощь в размере 1 млн долларов. Поддержать Индонезию вызвался и Евросоюз. Еврокомиссия предоставила 1,5 млн евро.

Сейсмологи оценили землетрясение, произошедшее в Индонезии 28 сентября, в 7,7 балла. Из-за подземных толчков, которые продолжились и на следующий день, образовалась огромная волна. Некоторые очевидцы утверждают, что высота цунами составляла не менее 6 метров. В течение двух суток последовали более 170 афтершоков. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение специалисты оценили как «уничтожающее». В наиболее пораженных землетрясением и последовавшим за ним цунами городах Палу и Дунгала продолжается спасательная операция.

Джакарта, Служба информации РИА «Новый День»

Джакарта. Другие новости 30.09.18

В Индонезии спасатели обнаружили более 800 тел погибших при землетрясении. / Индонезию продолжает трясти: число жертв превысило 400 человек. / Землетрясение и цунами в Индонезии унесли жизни 384 человек. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»