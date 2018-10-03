В Индонезии после землетрясения и цунами проснулся вулкан

На индонезийском острове Сулавеси, жители которого пострадали от сильного землетрясения и последовавшего за ним цунами, начал извергаться вулкан. Об этом сообщили в Центре вулканологии и снижения геологических рисков (ЦВСГР) Индонезии.

По данным газеты Jakarta Post, извержение началось сегодня утром. Вулкан Сопутан выпустил столб пепла. По прогнозам, облако относит в западном и северо-западном направлениях. Ближайший аэропорт находится в городе Манадо на юго-востоке. Ожидается, что извержение не повлияет на работу воздушной гавани.

Местным жителям посоветовали держаться на расстоянии от вулкана. Тем, кто живет в непосредственной близости, рекомендуют покинуть дома, так как возможно излияние лавы.

Сейсмологи оценили землетрясение, произошедшее в Индонезии 28 сентября, в 7,7 балла. Из-за подземных толчков, которые продолжились и на следующий день, образовалась огромная волна. В течение двух суток последовали более 170 афтершоков. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение специалисты оценили как «уничтожающее». По последним данным, погибли более 1400 человек.

Джакарта, Служба информации РИА «Новый День»

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