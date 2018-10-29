Президента Грузии выберут во втором туре: Москве важна победа Зурабишвили

В Грузии пройдет второй тур президентских выборов. По итогам прошедшего накануне голосования ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы более 50% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Грузии по итогам обработки 99,95% бюллетеней.

Во второй тур выборов вышли независимый кандидат Саломе Зурабишвили (ее поддерживает правящая партия «Грузинская мечта»), набирающая 38,63%, и представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили Григол Вашадзе, у которого 37,74% голосов. На третьем месте – кандидат от партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе – 10,97%. Остальные кандидаты набрали не более 4%.

В первом туре за президентское кресло боролись 25 кандидатов. Явка составила 46,7%. По данным ЦИК Грузии, второй тур выборов президента Грузии состоится не позднее 2 декабря.

Стоит отметить, что это последние прямые выборы грузинского президента в рамках конституционной реформы, превращающей страну в парламентскую республику. С 2023 году главу государства будет выбирать депутаты парламента, а также представители регионов и муниципалитетов. При этом основные властные полномочия перейдут в руки премьер-министра.

Ранее сегодня грузинский депутат от парламентской партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия заявил, что победа Саломе Зурабишвили выгодна с точки зрения улучшения отношений с Москвой. Политик в комментарии «Известиям» отметил, что кандидаты Григол Вашадзе и Давид Бакрадзе открыто заявляют, что прямой диалог с Россией бесполезен и с Москвой следует говорить только с помощью Запада. В то же время Саломе Зурабишвили такого не заявляла, указал парламентарий. «Мы надеемся, что она победит и согласится на этот диалог для улучшения грузинско-российских отношений», – добавил он.

Тбилиси, служба информации РИА «Новый День»

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