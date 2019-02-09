Шведы идут ва-банк: объявили о создании «кошмара» для российских «Су»

В последние дни Швеция пытается войти в список главных поставщиков милитаристской антироссийской информации. После заявления о подготовке Москвы к масштабной войне с крупным и сильным противником сегодня выяснилось, что шведский истребитель Saab Gripen E якобы способен стать «кошмаром» для российских «Су» в воздушном бою.

О самолетных «успехах» сообщил командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон, слова которого цитирует Business Insider. «Gripen, в особенности в модификации E, сделан для того, чтобы уничтожать Су. У нас здесь черный пояс», – сказал военный чиновник.

В публикации отмечается, что истребители «Сухого» добились статуса легендарных за свою маневренность и способность переиграть американские самолеты в воздухе за счет «опасных и агрессивных трюков». В ответ американцы делают ставку на дорогие стелс-технологии, а конструкторы Gripen, в свою очередь, сконцентрировались на модернизации бортовых систем радиоэлектроники, что позволяет им делать громкие выводы.

«Gripen не может похвастаться максимальной боевой загрузкой, малозаметностью или большой дальностью действия. Однако у этого истребителя есть исключительная особенность, которая делает его кошмаром для российских самолетов», – пишет Business Insider.

Как считает эксперт британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк, истребители Gripen превосходят большинство аналогов в эффективности средств электронной борьбы и подавления радаров противника.

«Когда пилотам Gripen надоело быть посмешищем для немецких «Тайфунов», они получили возможность проверить свои системы РЭБ в боевых условиях. Тогда для немцев наступили трудные времена. <…> Один из шведских истребителей даже смог незаметно появиться у левого крыла «Тайфуна» благодаря способности глушить радиосигнал», – приводит издание слова аналитика (цитата по РИА «Новости»).

Стоит отметить, что новейшая разработка ОКБ «Сухого» – многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами. Российские ВКС получат первую серийную партию Су-57 в 2019 году.

Примечательно, что в западной прессе отмечена очередная информационная волна против России на фоне разрыва с подачи США Договора с РФ о ракетах средней и меньшей давности. Тот же Business Insider публикует также и заявление начальника штаба ВМС США адмирала Джона Ричардсона, который в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».

«Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне доски является преимуществом», – сказал Ричардсон.

По его мнению, США следует задуматься «не только о том, чтобы дать отпор, но и о том, чтобы первыми надавить в паре регионов».

Стокгольм, служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 09.02.19

«Правильный курс»: Запад позитивно ценил действия правительства РФ. / МИД РФ решил не конфликтовать с ОБСЕ и отказался направлять наблюдателей на украинские выборы. / Без альтернативы: Россию губит несменяемость власти. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»