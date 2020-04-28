ООН просит не ждать «старой нормальности» после пандемии Covid-19

Государства должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после окончания пандемии коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, говорится в докладе ООН. «Возвращения к «старой нормальности» не будет. Массовые перераспределения финансовых ресурсов, проведенные правительствами в эти недели и месяцы, являются проблеском будущего», – следует из документа.

По оценкам экспертов, уже к концу весны работу потеряют 195 млн человек, а уровень безработицы и бедности могут достигнуть исторических показателей. Наибольший удар кризис нанесет по малым и средним предприятиям, сельскому хозяйству, а также по самозанятым и гастарбайтерам.

Как писал «Новый День», схожих оценок придерживается ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. По его мнению, благосостояние, скорее всего, пошатнется у всех слоев населения, но средний класс примет основной удар. Это связано с тем, что обедневшие богатые все равно останутся богатыми, бедные так и будут бедными, а вот для среднего класса есть большие риски скатывания в бедность.

Базовый сценарий, разработанный ВШЭ, предполагает уровень безработицы в России в 2020 году в 8%. В пессимистическом сценарии безработица вырастет до 9,5%.

На сегодняшний день в мире подтверждено более 3 млн 41 тыс. случаев заражения Covid-19. Инфекция унесла жизни 211 тыс. человек. Излечиться удалось 894 тыс. человек. Абсолютным рекордсменом по числу заболевших являются США – более 988 тыс. человек. На втором месте антирейтинга оказалась Испания (229422), за ней следуют Италия (199414), Франция (165963) и Германия (158758), свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса (США).

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 28.04.20

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