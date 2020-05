В США смоделировали термоядерный удар по Москве

Американское издание We Are The Mighty смоделировало на симуляторе NukeMap сброс термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн. В XX веке в США шла разработка такой бомбы, но от нее отказались из-за значительных последствий для стран Европы и некоторых территорий США в случае ее применения, например, над Москвой.

По оценкам американцев, бомбы в 10 тыс. мегатонн вполне достаточно для уничтожения целых стран, например Великобритании, Франции, Германии, КНДР и Южной Кореи. При этом радиоактивные осадки выпали бы по всему миру, смертельно заразив отдельные территории, отмечают эксперты.

В симуляторе NukeMap есть возможность смоделировать взрыв бомбы максимальной мощностью 100 мегатонн. Применение такого боеприпаса над Москвой привело бы к поражению территории на расстоянии до 1,5 тыс. от столицы.

Авторы материала отметили, что применение столь мощных бомб нецелесообразно, а имеющихся на сегодня ядерных арсеналов и без того достаточно для многократного уничтожения всего живого на планете.

В середине апреля был обнародован доклад Госдепа, в котором говорится, что Россия могла проводить эксперименты, связанные с ядерным оружием. В госдепе подчеркнули, что у них нет данных о проведении в РФ подобных экспериментов 2019 году, однако допустили, что испытания проводятся таким образом, «чтобы ядерная энергия высвобождалась из взрывного контейнера». В связи с возможным нарушением Россией моратория на ядерные испытания, госдепартамент выразил свою обеспокоенность.

Из доклада также следует, что Москва, возможно, не всегда уведомляет Вашингтон о ядерных экспериментах в соответствии с Договором между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия от 1974 года. Он предусматривает ограничения по мощности подземных ядерных испытаний, а также предусматривает взаимный контроль за соблюдением условий соглашения.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.05.20

Правительство Сербии начинает выплату компенсаций предпринимателям. / США хотят опубликовать десятки документов о «вмешательстве» России. / Первый канал прокомментировал лишение аккредитации в Белоруссии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»