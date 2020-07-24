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Пятница, 24 июля 2020, 11:04 мск

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Британия обвинила Россию в создании космического оружия

Фото: Роскосмос

Космическое управление Великобритании встревожилось из-за возможных испытаний противоракетных вооружений, которые якобы осуществила Россия. «Мы обеспокоены тем, каким образом Россия испытала один из своих спутников, выпустив с него снаряд. Действия такого рода угрожают мирному использованию космического пространства из-за появления обломков, которые представляют угрозу спутникам и космическим системам», – говорится в заявлении главы управления Харви Смита.

Он призвал Россию отказаться от развития таких технологий в пользу мирного космоса. По данным The Business Insider, снаряд мог быть выпущен спутником-инспектором «Космос-2543». Общественность узнала об этом спутнике в январе 2020 года. Тогда сообщалось, что он совершил попытку приблизиться к американскому разведывательному космическому аппарату, но тот совершил маневр и удалился. Спутники сблизись на 150 км, что вызвало серьезную обеспокоенность в Вашингтоне.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 24.07.20

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