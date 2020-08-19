Россиянин запечатлел с борта МКС группу из пяти НЛО

Российский космонавт Иван Вагнер снял с борта Международной космической станции (МКС) видеоролик на котором запечатлел полярное сияние, а также пять неопознанных летающих объектов (НЛО). Запись была осуществлена, когда МКС пролетала пролетала над акваторией Южного океана между Австралией и Антарктидой. Об этом космонавт рассказал в своем Twitter.

По словам Ивана Вагнера, НЛО двигались параллельным курсом и на равном удалении друг от друга. Космонавт также пояснил, что он делал по снимку в секунду, а потом соединил их в единый видеоролик в режиме timelapse – 25 кадров в секунду. Объекты появляются на 9-12 секундах, а реальное время их наблюдения составляет 52 секунды.

«На видео вы увидите нечто иное, не только само сияние... На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга», – написал он. Россиянин сообщил о случившемся руководству «Роскосмоса». Фото- и видеоматериалы были направлены для изучения специалистам ЦНИИмаш и ИКИ РАН.

Пользователи Twitter предположили, что запечатленные космонавтом объекты могут являться спутниками проекта Илона Маска Starlink, метеорами Персеиды или многократно отраженными в толще иллюминатора бликами какого-либо орбитального аппарата.

Иван Вагнер прибыл на МКС 9 апреля. На станции выполняет обязанности бортинженера в составе экипажа из космонавта Анатолия Иванишина и астронавта NASA Криса Кэссиди.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.08.20

Россия привлекла ВМФ для охраны строительства «Северного потока – 2». / Лукашенко пообещал разобраться с митингующими у заводских проходных. / Патентный спор с Nokia может обернуться запретом на продажу Mercedes в Германии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»