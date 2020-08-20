Ученые озвучили предварительные выводы о природе заснятых около Земли НЛО

Неопознанные летающие объекты (НЛО), которые заснял с борта Международной космической станции (МКС) российский космонавт Иван Вагнер, могли быть бликами в многослойном иллюминаторе или спутниками программы всемирного беспроводного интернета Илона Маска Starlnik. Такое мнение озвучил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт, сообщает пресс-служба Института космических исследований Российской академии наук.

Как писал «Новый День», НЛО, о которых идет речь, Вагнер запечатлел во время съемки полярного сияния над Южным полюсом нашей планеты. «На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть – метеоры, спутники или...?" – написал Вагнер на своей странице в Twitter.

«Полный ответ на такой вопрос, конечно, требует более точных данных и некоторого времени для расчетов. Но сразу можно предложить два объяснения. Первое, которое кажется более вероятным, – это отблески в иллюминаторе МКС, через который проводилась съемка», – рассказал Эйсмонт.

НЛО

Эксперты также допускают, что НЛО – не что иное, как бликующие в солнечном свете спутники Starlink. «Спутники Starlnik движутся друг за другом, МКС тоже движется, и мы увидели некоторую их часть в тот момент, когда луч, отражённый от спутников, попал в камеру», – пояснил Эйсмонт. Однако официального заключения ученых пока нет. Они продолжают анализировать сделанные космонавтом снимки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.08.20

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